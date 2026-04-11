Cháy tại tầng 10 chung cư ở TPHCM, cảnh sát dùng xe thang dập lửa

Ngày 11/4, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại khu vực tầng 10, một chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Trước đó, hơn 13h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực hành lang tầng 10, một chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Đám cháy bùng phát tại khu vực hành lang chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, chuông báo cháy kích hoạt, hàng trăm người dân bên trong chung cư di chuyển theo lối thoát hiểm xuống đất an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.