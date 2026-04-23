Hai lính cứu hỏa bị bỏng vùng mặt khi dập đám cháy ở TPHCM

Ngày 23/4, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, lãnh đạo đơn vị đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên hai cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại một xưởng gia công nệm mút.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/4, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại nhà xưởng của Công ty TNHH Tong Fu trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp.

PC07 đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 với 6 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 34 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, giải cứu người dân.

Xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả. Đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC phải vừa dập lửa, vừa thu thập thông tin về vị trí, quy mô và hướng phát triển của đám cháy.

Quá trình làm nhiệm vụ, Thượng úy Võ Thanh Bình và binh nhất Lê Văn Kiên được giao trinh sát, nắm tình hình tại khu vực đối diện đám cháy, cách khoảng 10m qua một bức tường gạch.

Bất ngờ, một thùng phuy chứa dung môi acetone bên trong xưởng phát nổ, khiến hóa chất cháy văng ra ngoài và trúng hai chiến sỹ.

Hai cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 bị bỏng trong lúc thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: PC07).

Dung môi cháy len vào trong trang phục bảo hộ, gây bỏng cho Thượng úy Bình ở vùng lưng, mặt, tay và chân. Binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt. Các tổ chữa cháy đã sơ cứu tại chỗ và đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Hiện, sức khỏe của hai chiến sỹ được theo dõi, điều trị tích cực. PC07 cũng bố trí lực lượng túc trực để chăm sóc, hỗ trợ trong thời gian điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo PC07 gồm Đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng) và Thượng tá Bùi Trung Hiếu (Phó Trưởng phòng) đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, ghi nhận tinh thần dũng cảm của hai cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời động viên các anh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị để sớm hồi phục, trở lại công tác.

Lãnh đạo PC07 đến bệnh viện động viên, thăm hỏi hai chiến sỹ bị thương trong lúc chữa cháy (Ảnh: PC07).

Đại diện PC07 cho biết, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt tại các cơ sở có chứa hóa chất, vật liệu dễ cháy nổ. Thực tế, không ít cán bộ, chiến sỹ đã bị thương, thậm chí hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Dù hiểm nguy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn sẵn sàng lao vào “biển lửa” bảo vệ người dân. Sự dũng cảm, yêu nghề, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy thể hiện tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an Nhân dân trong thời bình.