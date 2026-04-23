Cháy tại tầng 16 chung cư ở TPHCM

Đến gần 21h ngày 23/4, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an TPHCM) đang kiểm tra hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư tại phường Rạch Dừa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, lửa bùng lên ở ban công căn hộ tầng 16 của một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (trước đây thuộc TP Vũng Tàu).

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nghe hô hoán, hàng trăm người dân sống trong chung cư nhanh chóng chạy xuống đường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy, xe thang cùng lực lượng đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, theo thông tin sơ bộ, trong căn hộ không có người khi vụ cháy xảy ra.

"Hiện, ngọn lửa đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường để thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân cháy; đồng thời rà soát lại nhân khẩu sống trong căn hộ để có kết luận chính xác", lãnh đạo phường Rạch Dừa nói.