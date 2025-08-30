4 phụ nữ đánh 2 công nhân vệ sinh nhập viện cấp cứu ở Đà Lạt

Ngày 30/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ 2 công nhân vệ sinh môi trường bị nhóm 4 phụ nữ hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h15 ngày 28/8, bà Huỳnh Thị Kim Chi và ông Huỳnh Văn Cường, công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đến gom rác tại khu vực thuộc nút giao Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai theo nhiệm vụ. Trong lúc 2 công nhân thu gom rác, một phụ nữ chạy xe máy đến rồi gây gổ, cự cãi.

2 công nhân nhập viện cấp cứu (Ảnh: An Sinh).

Người đi xe máy gọi thêm 3 phụ nữ khác đến hiện trường và nhóm này dùng mũ bảo hiểm, vật cứng đánh vào đầu, mặt, ngực 2 công nhân gây thương tích.

Sau sự việc, 4 phụ nữ rời khỏi hiện trường, 2 công nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

4 phụ nữ hành hung 2 công nhân vệ sinh môi trường đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.