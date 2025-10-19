Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội chiều nay, bão Fengshen tăng cấp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 19/10, tâm bão Fengshen đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên khu vực miền Trung Philippines. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong hôm nay bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Đến khoảng 13h ngày 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây và mạnh lên cấp 11, giật cấp 13 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc.

Đến chiều 22/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ chậm khoảng 5-10km/h và hoạt động trên vùng biển Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão Fengshen (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần.

Do Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây).

Vì thế, các chuyên gia dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo cơ quan khí tượng thủy văn.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc chiều tối nay

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông cho khu vực các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và có xu hướng di chuyển sang khu vực Hà Nội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong chiều tối nay, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo dự báo, chiều và đêm 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ. Khoảng ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và lan tới khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.