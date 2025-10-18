Bão Fengshen vừa hình thành, hướng vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

Lúc 7h, tâm bão hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo khoảng 7h ngày 19/10, bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines).

Đến khoảng 7h ngày 20/10, bão hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão Fengshen sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đến 7h ngày 21/10, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về không khí lạnh, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; khoảng ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát, từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ C; vùng núi và trung du 17-19 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10 trời chuyển mát, từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.