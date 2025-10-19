Không khí lạnh tràn về miền Bắc, bão số 12 ít khả năng ảnh hưởng đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo đêm 18-19/10, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 18-19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10 trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Theo dự báo, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào những ngày tới cũng có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 19/10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Về cơn bão Fengshen, cơ quan khí tượng dự báo trong sáng 19/10 bão sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Lu Dông (Philippines). Khoảng chiều tối cùng ngày, bão sẽ đi qua đảo Lu Dông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 22/10, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Do Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây).

Vì thế, các chuyên gia dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo cơ quan khí tượng thủy văn.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo thời tiết ngày 19/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm gió nhẹ, ngày gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm gió nhẹ, ngày gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.