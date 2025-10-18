Bão Fengshen có thể ảnh hưởng thế nào tới đất liền nước ta?

Trưa 18/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), có những nhận định về cơn bão Fengshen và các kịch bản tác động của bão đối với thời tiết đất liền nước ta.

Ông Hưởng dự báo khoảng sáng 19/10, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Lu Dông (Philippines). Khoảng chiều tối mai, bão sẽ đi qua đảo Lu Dông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.

Theo ông Hưởng, sau khi vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 22/10, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Về đặc điểm của cơn bão này, ông Hưởng nhận định Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và chặn ở phía Tây).

Vì thế, ông Hưởng dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Vị chuyên gia nhận định với tác động của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh ở các vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo ông Hưởng.

Vị chuyên gia cho hay tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản, nếu bão vào trước và không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn, còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước và sau đó bão mới vào thì mưa không quá lớn.

"Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần phải theo dõi sát diễn biến đồng thời của đường đi bão, diễn biến tác động của không khí lạnh", ông Hưởng lưu ý.