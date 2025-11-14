Cần Thơ bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND thành phố

Sáng 14/11, HĐND TP Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) để xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Trung, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP, do ông đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề. Kết quả biểu quyết đạt 100% đại biểu có mặt tán thành.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trình tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP chúc mừng bà Hồ Thị Thanh Bạch và ông Nguyễn Trọng Sơn (Ảnh: CTV).

Hai nhân sự được giới thiệu gồm bà Hồ Thị Thanh Bạch (SN 1977, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ), Tiến sĩ Báo chí học, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1972, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ), Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ.

Trước khi được bổ nhiệm về UBND thành phố, ông Sơn từng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy cả hai nhân sự đều nhận được tỷ lệ đồng thuận cao và chính thức trở thành Ủy viên UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP đã xem xét nhiều nội dung cấp thiết như: Quy định mức học phí và mức hỗ trợ học phí năm học 2025-2026 nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh trên địa bàn TP được học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Quyết định giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu...