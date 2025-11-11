Cần Thơ sẽ mời các nhà khoa học tham gia ban cố vấn cho lãnh đạo

Chiều 11/11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với hiệu trưởng 8 trường đại học (công - tư) trên địa bàn, nhằm lắng nghe ý kiến và đề xuất cơ chế đặc thù cho thành phố trong lĩnh vực giáo dục.

Đề xuất cơ chế đặc thù

Theo bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện TP Cần Thơ có 8 trường đại học, phân hiệu, cơ sở đào tạo. Trong đó có 4 trường công lập, 4 trường tư thục.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, đã đề nghị thành phố vận dụng cơ chế đặt hàng đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông về tiếng Anh. Mục tiêu là nhằm thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại thành phố.

Bên cạnh đó, ông Tính cũng kiến nghị thành phố nghiên cứu tài trợ, giao nhiệm vụ các chương trình nghiên cứu khoa học quy mô lớn, thay vì các đề tài nhỏ lẻ. Các chương trình này cần hướng tới việc tạo ra sản phẩm gắn kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cũng đề xuất thành phố xin Trung ương cơ chế đặc thù về vốn cấp phát hoặc cho vay không lãi suất đối với các trường đại học. Điều này nhằm giúp các trường có nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, giảm áp lực tài chính.

Ông Tính lý giải, các trường công lập không thể vay vốn do tài sản của trường là tài sản nhà nước, không thể thế chấp.

Về phía Trường Đại học FPT, đại diện lãnh đạo trường đề xuất thành phố bố trí quỹ đất tại khu vực TP Cần Thơ cũ để trường đầu tư trường liên cấp. Trường này cam kết sẽ nhanh chóng đầu tư trường liên cấp và chương trình tiên tiến khi có đất, góp phần vào thành tích và phong trào của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết hành động

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định ý kiến của các thầy, cô giáo là hết sức tâm huyết và trách nhiệm.

“Đây cũng là cơ sở để lãnh đạo thành phố nghiên cứu, bổ sung, tổ chức triển khai thực hiện đối với lĩnh vực giáo dục trong thời gian tới”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh:CTV).

Ông Tuyên cho biết, sắp tới thành phố sẽ lập một ban cố vấn và mời các nhà khoa học trên các lĩnh vực tham gia, hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo Thành ủy và UBND. Nhóm tư vấn sẽ định hướng việc đề ra nghị quyết hoặc quá trình triển khai thực hiện cần những đề án, dự án đảm bảo cho thành phố phát triển"

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng chia sẻ với những khó khăn của các trường như quỹ đất hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các trường trong công tác đào tạo nhân lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Trong thời gian tới, về quy hoạch và hạ tầng, người đứng đầu chính quyền TP giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát tất cả các vị trí của các trường hiện có và dự kiến mở rộng, phối hợp với Sở Tài chính làm quy hoạch tích hợp, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Sở Y tế được giao phối hợp với Sở Tài chính xây dựng chính sách (thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ...) nguồn nhân lực. Ông Tuyên nhấn mạnh đây là một trong những nội dung rất quan trọng trong chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ.

Về thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ được giao chủ động tham mưu cho UBND TP những đề xuất của các thầy cô, đặc biệt là sớm hoàn thành Quỹ Nghiên cứu Khoa học Công nghệ.

Ông Tuyên cũng đề nghị các trường nghiên cứu các trụ sở của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây. Các trường cần địa điểm nào thì thông tin để TP sắp xếp tài sản công này, theo chủ trương chung là ưu tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế.