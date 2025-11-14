Cần Thơ dự kiến sáp nhập 3 công ty xổ số kiến thiết

Ngày 14/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký văn bản số 01 về phương án tổng thể sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Trong phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đáng chú ý là đề xuất sáp nhập 3 Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành một doanh nghiệp duy nhất, với tổng vốn điều lệ sau hợp nhất dự kiến đạt 1.604,88 tỷ đồng. Đây là nhóm doanh nghiệp đang đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của thành phố từ năm 2026 trở đi.

Theo phương án, doanh nghiệp hợp nhất sẽ tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên - Ban Tổng Giám đốc, đặt trụ sở chính tại Cần Thơ và có 2 chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang. Thành phố đề xuất tiếp tục duy trì 3 ngày phát hành vé số như hiện nay để đảm bảo nguồn thu ngân sách và việc làm cho hàng nghìn lao động, đồng thời giữ nguyên tên “Xổ số kiến thiết Cần Thơ”, “Xổ số kiến thiết Sóc Trăng” và “Xổ số kiến thiết Hậu Giang” cho từng ngày mở thưởng.

Cần Thơ cho rằng việc giữ nguyên lịch phát hành và tên thương hiệu là cần thiết nhằm đảm bảo tính kế thừa, hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại - dịch vụ tại Sóc Trăng và Hậu Giang sau sáp nhập.

​Cần Thơ có 20 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 6 doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng và 14 doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo phương án sắp xếp, thành phố Cần Thơ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc: Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Các công ty xổ số ở miền Tây đã giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội (Ảnh: HT).

Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng sẽ sắp xếp toàn diện bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy, đồng thời tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp nhà nước - đặc biệt là nhóm doanh nghiệp xổ số đang nắm giữ vai trò quan trọng đối với nguồn thu ngân sách địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục, mạng lưới trường công lập cơ bản được giữ nguyên, chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, không bảo đảm chuẩn. Ngành y tế tiếp tục giữ ổn định các bệnh viện công lập cấp thành phố, đồng thời tổ chức 103 trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã.

Ở cấp chính quyền, bộ máy bên trong các cơ quan hành chính cấp thành phố vẫn giữ nguyên 100 đơn vị như hiện nay. Cấp xã được kiện toàn lại thành ba phòng chuyên môn và một trung tâm phục vụ hành chính công nhằm giảm tầng nấc trung gian, tăng hiệu quả phục vụ người dân.