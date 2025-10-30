Cần Thơ phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch thành phố

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố.

Ông Tuyên theo dõi, chỉ đạo: Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Thống kê thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (Ảnh: CTV).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quy chế làm việc của UBND thành phố; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; hoạt động điều phối, liên kết vùng; chương trình liên kết hợp tác quốc tế và các tỉnh, thành phố trong nước về kinh tế - xã hội.

Cùng với đó Chủ tịch thành phố phụ trách công tác cải cách hành chính; thanh tra; thống kê; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp công dân; quốc phòng, an ninh; ngoại giao; chỉ đạo chung triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cũng chỉ đạo chung và định hướng việc triển khai, đôn đốc các Phó Chủ tịch (theo lĩnh vực phụ trách) chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia và thành phố; những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, vấn đề bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng UBND thành phố; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố.

Ông Hòa thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, phát triển đô thị, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài chính; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố quản lý; Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ.

Ông Nam cũng thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công thương, phát triển doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi theo dõi, chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Dân tộc và Tôn giáo, Viện Kinh tế - Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND thành phố.

Ông Khởi thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, dân tộc và tôn giáo, lao động việc làm, chính sách người có công, an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng theo dõi, chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tư pháp; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Liên minh Hợp tác xã thành phố; Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố.

Ông Hùng thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; kinh tế hợp tác, quản lý nhà nước về tư pháp, xây dựng và thi hành pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp theo dõi, chỉ đạo: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Bảo hiểm Xã hội thành phố; Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật thành phố.

Bà Điệp thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, ngoại vụ, phát thanh và truyền hình.