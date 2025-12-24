Quy định mới của Chính phủ: Dùng xe trên 8 chỗ kinh doanh taxi sẽ bị phạt

Nghị định số 336 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ 1/3/2026.

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và với tổ chức là 150 triệu đồng.

Liên quan vi phạm về thanh toán điện tử giao thông đường bộ và hoạt động trạm thu phí đường bộ, Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng với cá nhân tự ý chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xóa dữ liệu hoặc can thiệp nội dung thẻ đầu cuối hoặc mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

(Ảnh minh họa: Trung Thi).

Cá nhân phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị cho từng đối tượng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ… sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Về xử phạt người điều khiển ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải, Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng với hành vi vi phạm không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

Điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc sử dụng phần mềm tính tiền mà không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách; lái xe khách tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết… sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Vi phạm vì không thực hiện miễn giảm giá vé với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác theo quy định có thể bị phạt tới 3 triệu đồng, theo quy định của Chính phủ.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng với hành vi sử dụng ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn số chỗ theo thiết kế.

Về xử phạt nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, Chính phủ quy định phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe theo quy định.

Mức phạt trên cũng sẽ áp dụng với nhân viên phục vụ trên xe buýt thực hiện hành vi vi phạm: thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định.

Nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nếu thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định, sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.