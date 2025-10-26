Can ngăn kịp thời người phụ nữ có ý định nhảy cầu

Ngày 26/10, Công an xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã vận động, can ngăn kịp thời một phụ nữ có ý định nhảy cầu.

Khoảng 1h cùng ngày, Công an xã Khe Sanh nhận tin báo có một phụ nữ đứng trên cầu Khe Sanh với biểu hiện bất thường.

Người phụ nữ đứng trên cầu có dấu hiệu bất thường (Ảnh: Công an xã Khe Sanh).

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, động viên, khuyên giải và đưa người phụ nữ về trụ sở để hỗ trợ, chăm sóc.

Qua xác minh, người phụ nữ tên H.T.L. (trú tại thôn Thanh 1, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Do gặp khó khăn trong cuộc sống, chị L. nảy sinh ý định tiêu cực.

Cơ quan công an sau đó đã bàn giao người phụ nữ cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.