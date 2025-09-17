Đà Nẵng “treo” giải gần 200 triệu đồng để tìm logo mới cho thành phố

Ngày 17/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông tin về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Đà Nẵng, phục vụ cho tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và nâng cao nhận diện thương hiệu thành phố trong nước, quốc tế.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm phải bảo đảm tính sáng tạo, nguyên gốc, chưa từng công bố hay tham dự cuộc thi nào.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú là một trong những biểu tượng của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Tác phẩm cần phản ánh rõ bản sắc và tầm nhìn chiến lược của thành phố Đà Nẵng. Khuyến khích khai thác một hoặc vài yếu tố, biểu tượng tiêu biểu, đại diện cho thành phố, thể hiện chiều sâu văn hóa và con người xứ Quảng qua các giá trị tinh thần như hiếu khách, nghĩa tình, sáng tạo.

Biểu trưng cũng thể hiện được thông điệp về tinh thần hợp lực, sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng; phản ánh tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tác phẩm phải bảo đảm sự hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và nội dung, tạo nên ấn tượng tích cực, đồng thời thể hiện niềm tự hào và khát vọng phát triển của thành phố trong tương lai.

Logo dự thi cần thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, dễ nhớ, dễ nhận diện, có khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng. Bài dự thi gồm bản in trên khổ A4, kèm File mềm và bản thuyết minh không quá 300 từ.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Tác phẩm đoạt giải sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng nghệ thuật trước khi chính thức trở thành biểu trưng của Đà Nẵng. Sau khi công bố kết quả, quyền sở hữu tác phẩm thuộc về UBND thành phố.

Trước đó, ngày 8/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) cho thành phố mới.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổng hợp các tác phẩm tham gia và đề xuất Hội đồng tư vấn cuộc vận động lựa chọn được 4 mẫu để lấy ý kiến người dân. Tuy nhiên các mẫu chưa có thông tin về kết quả góp ý.