Camera AI trên cao tốc phát hiện 57 lái xe không thắt dây an toàn
(Dân trí) - Tính từ 12h ngày 12/10 đến 12h ngày 13/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện 57 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Ngày 14/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 12/10 đến 12h ngày 13/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 9.000 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,68km/h. Đồng thời, camera AI cũng phát hiện 57 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Theo C08, các trường hợp vi phạm trên đều được CSGT thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), CSGT đã phát hiện 388 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 187 trường hợp vượt đèn đỏ.
Cục CSGT cho biết cùng thời gian trên, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 31 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp này đã được C08 chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.
Ngày 13/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người, bị thương 48 người.
Ngoài ra, cùng ngày, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 41 ô tô, hơn 2.000 xe máy, 655 phương tiện khác; tước 265 GPLX các loại; trừ điểm GPLX hơn 1.000 trường hợp.
C08 cho biết trong số hơn 7.100 trường hợp vi phạm thì có hơn 1.700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; hơn 1.400 trường hợp vi phạm về tốc độ; chở hàng quá tải trọng 154 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 57 trường hợp...
Ngoài ra, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp. Cũng trong ngày 13/10, công an 16/34 địa phương đã tổ chức 26 hội đồng sát hạch GPLX cho hơn 11.800 học viên, tỉ lệ đạt 71,95%.