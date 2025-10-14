Camera AI trên cao tốc phát hiện 57 lái xe không thắt dây an toàn

Ngày 14/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 12/10 đến 12h ngày 13/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 9.000 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,68km/h. Đồng thời, camera AI cũng phát hiện 57 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Một tài xế ô tô không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, các trường hợp vi phạm trên đều được CSGT thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), CSGT đã phát hiện 388 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 187 trường hợp vượt đèn đỏ.

Cục CSGT cho biết cùng thời gian trên, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 31 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp này đã được C08 chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.