Camera AI phát hiện ô tô khách chở chung xe máy với người

Chiều 24/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết qua trích xuất dữ liệu từ một camera AI mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Trung tâm chỉ huy giao thông đã phát hiện xe khách biển số 22F-000.xx chở một chiếc xe máy trong khoang hành khách. Tài xế xe khách cũng không thắt dây an toàn.

Hình ảnh tài xế xe khách cho cả xe máy lên khoang hành khách (Ảnh: Cục CSGT).

Việc chở xe máy trong khoang hành khách là vi phạm, ngoài ra việc này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện, theo Cục Cảnh sát giao thông.

Cũng theo thông tin từ đơn vị, trong ngày 22/9, hệ thống camera AI mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai còn phát hiện 43 trường hợp vi phạm, trong đó có 40 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Nhà chức trách cho hay với những trường hợp vi phạm, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện.