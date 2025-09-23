Camera trên cao tốc phát hiện 229 tài xế không thắt dây an toàn
(Dân trí) - Theo Cục CSGT, qua trích xuất từ một camera, trong số 236 trường hợp vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có tới 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn (chiếm 97%).
Tối 23/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong ngày 18 và 19/9, Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc C08 đã phát hiện 236 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, trong số 236 trường hợp vi phạm thì có tới 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn (chiếm 97%); Dùng tay sử dụng điện thoại có 5 trường hợp; Vi phạm khác có 2 trường hợp.
C08 khuyến cáo, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính các lái xe và những người xung quanh.
Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết, theo điểm p, q khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy, hoặc chở người trên ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.