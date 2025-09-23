Camera trên cao tốc phát hiện 229 tài xế không thắt dây an toàn

Tối 23/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong ngày 18 và 19/9, Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc C08 đã phát hiện 236 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Hình ảnh tài xế xe tải và người ngồi bên cạnh không thắt dây an toàn trên cao tốc mà camera ghi lại (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, trong số 236 trường hợp vi phạm thì có tới 229 trường hợp không thắt dây đai an toàn (chiếm 97%); Dùng tay sử dụng điện thoại có 5 trường hợp; Vi phạm khác có 2 trường hợp.

Một tài xế taxi không thắt dây an toàn, di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ban đêm bị camera phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

C08 khuyến cáo, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính các lái xe và những người xung quanh.