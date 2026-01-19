CSGT Hà Nội đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ 4h45 cùng ngày, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm có các đoàn xe đại biểu đi qua như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC&CNCH, công an cơ sở... đã ứng trực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Ngay từ 4h45 cùng ngày, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng chức năng đã ứng trực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Cảnh sát cho biết, việc ứng trực này phục vụ cho ngày đầu diễn ra các hoạt động của Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, các lực lượng công an thành phố đã phân luồng giao thông linh hoạt, bảo đảm trật tự, an toàn trên tuyến; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, điều hành; không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất; hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Ghi nhận trong sáng 19/1, giao thông tại các tuyến đường, khu vực diễn ra các sự kiện ngày đầu Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội, đã có những điểm tích cực.

Lực lượng CSGT tuần tra, dẫn đoàn, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho hay, nhờ việc thông báo rộng rãi lộ trình thay thế, lưu lượng phương tiện cá nhân trên các tuyến đường cấm đã giảm đáng kể. Các tuyến đường nội đô có sự hiện diện dày đặc của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động để hướng dẫn, giúp dòng xe di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ngoài ra, công an các phường, xã có tuyến giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, sáng 19/1 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong sáng nay, đa số người dân cũng đã chủ động cập nhật lộ trình qua phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn các cung đường vòng để tránh khu vực hạn chế.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cho hay, người dân tham gia giao thông đã tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe ưu tiên làm nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV của Đảng tuân thủ triệt để theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho xe ưu tiên.