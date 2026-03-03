Cam kết của nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất Thanh Hóa ứng cử đại biểu HĐND

Theo danh sách công bố từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Kim Tân, Vân Du, Thành Vinh, Thạch Bình, Ngọc Trạo và Thạch Quảng (thuộc huyện Thạch Thành cũ).

Tại đơn vị bầu cử này có các ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Cầm Bá Chái, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân; bà Đặng Thị Hồng, Phó Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Xuân, Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Tân.

Bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa (Ảnh: Lê Phượng).

Tại buổi tiếp xúc, vận động bầu cử, bà Lê Ngọc Ánh cho biết rất vinh dự được tổ chức phân công ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 10.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, bà Ánh nhận thấy việc sắp xếp các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh còn nhiều thách thức. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, gây ra không ít thiệt hại.

Từ thực tiễn đó, bà Ánh đưa ra chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

“Tôi sẽ nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh và các ngành chức năng; chủ động, tích cực theo dõi, đôn đốc; tăng cường giám sát, đánh giá việc giải quyết của các cấp, ngành, cơ quan đối với các vấn đề cử tri kiến nghị, góp phần xử lý kịp thời những nội dung cử tri quan tâm.

Ngoài ra, tôi sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn, những vấn đề phát sinh từ cơ sở; từ đó nghiên cứu, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, đại diện tiếng nói cử tri khi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; không biểu quyết hình thức, không né tránh vấn đề”, bà Ánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Ánh khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện đối với những vấn đề cử tri quan tâm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia tích cực hoạt động chất vấn tại các kỳ họp; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội và cải cách hành chính.

Công tác kiểm tra tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Với trách nhiệm là người đại diện cho tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, bà Ánh sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Ngoài ra, bà xác định sẽ xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi cộng đồng cho thanh thiếu nhi và nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh ngay từ địa bàn dân cư...