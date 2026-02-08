Cài báo thức nhưng không dậy, vợ phát hiện chồng tử vong ở TPHCM

Ngày 8/2, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Công an có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị G. đang sinh sống tại phòng trọ trên đường số 4, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nghe chuông báo thức của chồng reo như thường lệ. Tuy nhiên, anh P.V.N. (39 tuổi, quê Hà Tĩnh) không thức dậy đi làm.

Chị G. gọi chồng nhưng không thấy phản hồi, sau đó chị G. lại gần kiểm tra thì phát hiện anh N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An có mặt lấy lời khai, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Theo người vợ, anh N. làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần, gần đây sức khỏe anh N. bình thường.