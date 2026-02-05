Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trong nhà ở TPHCM

Ngày 5/2, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong tại một căn nhà trong hẻm ở xã Hóc Môn (TPHCM).

Khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện điều bất thường bên trong căn nhà nằm trong hẻm trên đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn. Nghi có chuyện chẳng lành, họ đến kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng chủ nhà đã tử vong nên trình báo công an.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Nguyên nhân vụ việc đang cơ quan chức năng làm rõ.