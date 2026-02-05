Cách khai báo tình trạng phương tiện đã bán hoặc bị mất cắp

Ngày 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic để giúp người dân thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do người dân đứng tên chủ xe với cơ quan đăng ký xe.

Theo cảnh sát, đây cũng là nỗ lực làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Trước đó, sau khi định danh mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy hiển thị thông tin rằng mình vẫn đang sở hữu những chiếc xe đã bán từ lâu, nên khá lo lắng về nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm cho những vi phạm không phải do mình thực hiện.

Giao diện khi công dân liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID thành công. Tài khoản định danh của công dân ở mức 2 (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT cho hay, đối với người có phương tiện do họ đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số, hoặc sang tên, chuyển chủ, hoặc bị mất cắp nhưng chưa trình báo, thì cần thực hiện các bước khai báo như sau (lưu ý, người dân cần có tài khoản VNeTraffic mức độ 2):

Bước 1: Mở, đăng nhập ứng dụng VNetraffic

Bước 2: Vào mục ví giấy tờ

Bước 3: Chọn mục giấy đăng ký xe

Bước 4: Nhập passcode (mật khẩu)

Bước 5: Nhấn vào nút “Xác nhận thông tin” màu đỏ góc dưới bên phải

Bước 6: Chọn loại xe, biển số xe

Bước 7: Với xe mà người dân không đứng tên thì chọn mục báo thừa; Với xe có đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống thì chọn mục báo thiếu; Với xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biển số thì chọn xe thuộc sở hữu của tôi; Với xe đã mua, được cho tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên thì chọn phương tiện được cho/tặng nhưng chưa sang tên.

Bước 8: Chọn các thông tin đúng ở mục tình trạng phương tiện rồi tick vào xác nhận.

Theo Cục CSGT, hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện và sau khi rà soát, cơ quan công an sẽ có thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục đối với phương tiện (thu hồi biển số, đăng ký xe…) theo quy định.

"Lưu ý, trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe đó", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

