Kỷ luật 20 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện một số nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực thanh tra.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Thanh tra Chính phủ triển khai 30 cuộc thanh tra đột xuất, theo báo cáo của Chính phủ.

Điển hình, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và ban hành kết luận liên quan 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam cũ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Phạm Thắng).

Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra chuyên đề quản lý khai thác, chế biến kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô xít; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Ông Đoàn Hồng Phong cũng cho biết toàn ngành thanh tra đã đồng loạt triển khai 25 cuộc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc và 11 cuộc thanh tra chuyên đề thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên phạm vi cả nước.

Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo gửi Thủ tướng về thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện thanh tra đột xuất đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong những trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua thanh tra đã phát hiện ra các sai phạm lớn về tài chính, đất đai, đầu tư công..; đồng thời chuyển hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu vi phạm tới Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Chính phủ, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.102 cuộc thanh tra hành chính và 62.581 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.829 tỷ đồng, 757 ha đất; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 121 vụ và 92 đối tượng.

Từ kết quả này, các cơ quan chức năng đã thu hồi 3.510 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 33%), 6 ha đất; xử lý hành chính 1.680 tổ chức, 5.773 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 53 vụ, 42 đối tượng; khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ cho biết các bộ, ngành, địa phương đã xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập 2.369 người và kỷ luật 12 người do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Trong kỳ báo cáo, có 18 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đồng thời đã tiến hành kỷ luật 20 người (do có trường hợp chuyển sang từ kỳ báo cáo trước).

Ngoài ra, Chính phủ cho biết các cơ quan đã phát hiện 22 vụ việc, 27 người liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 5 vụ, 8 người; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 11 vụ, 12 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 6 vụ, 7 người liên quan đến tham nhũng.

Thời gian tới, Chính phủ cho biết, sẽ đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, cũng như tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Song song với đó là đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.