Các trường hợp phải cấp mới sổ đỏ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) và hệ thống thông tin đất đai.

Văn bản hợp nhất Nghị định số 101/2024, Nghị định 151/2025, Nghị định 226/2025 và Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.

6 trường hợp phải cấp lại sổ đỏ

Văn bản hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm:

Thứ nhất, hợp thửa đất hoặc tách thửa đất.

Thứ hai, người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Thứ ba, dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp sổ đỏ cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt.

Thứ tư, chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Thứ năm, thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai.

Thứ sáu, các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới sổ đỏ.

Sổ đỏ có mã giấy chứng nhận, bản điện tử giá trị pháp lý như bản giấy

Sổ đỏ được cấp theo quy định của Luật Đất đai và nghị định này có mã giấy chứng nhận do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước và được cấp thông qua phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử là văn bản điện tử được xác thực trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai có giá trị pháp lý như sổ đỏ dạng giấy.

Sổ đỏ điện tử được quản lý tập trung, thống nhất trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trên phạm vi cả nước.

UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp sổ đỏ điện tử khi đảm bảo các điều kiện về phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các điều kiện khác theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

Ngoài ra, văn bản hợp nhất nêu rõ, dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm dữ liệu vị trí địa lý, dữ liệu thuộc tính được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để làm cơ sở tham chiếu, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, cung cấp, chia sẻ dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất cho Bộ Công an để xây dựng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được đồng bộ, cập nhật về Trung tâm dữ liệu quốc gia và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì thực hiện quản lý, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương với các cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành ở địa phương theo quy định của Chính phủ.