Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giữ nguyên 29 đơn vị

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 35/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Thế Kha).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan soạn thảo), chức năng, nhiệm vụ của Bộ này đã được phân định rõ với các bộ, ngành khác. Tuy nhiên, đối với một số nhiệm vụ như khai thác khoáng sản chiến lược, phát triển điện gió ngoài khơi, quản lý an toàn thực phẩm… cần có thêm quy chế phối hợp để công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao hơn.

Cơ cấu tổ chức bên trong một số đơn vị vẫn còn nhiều đầu mối, chưa thật sự tinh gọn trong sắp xếp bộ máy; chưa thống nhất trong mô hình tổ chức giữa các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đầu mối các đơn vị tham mưu tổng hợp, quản trị nội bộ. Bộ máy, biên chế làm công tác chuyên môn còn chưa được tăng cường để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dù vậy, tại hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng khi hợp nhất hai Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường), cơ cấu tổ chức của Bộ đã được sắp xếp tinh gọn mạnh, giảm 25/55 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 45,45%.

Qua rà soát, đánh giá thực tế vận hành cho thấy cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, Bộ này đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay để ổn định tổ chức.

Cụ thể, giữ nguyên 6 đơn vị tham mưu tổng hợp, gồm 5 Vụ (Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ) và Văn phòng Bộ).

“Đây là các đơn vị tham mưu tổng hợp mà các bộ, ngành đều có. Thực hiện chủ trương không tổ chức phòng trong Vụ, sẽ sửa đổi quy định tại nghị định theo hướng bỏ quy định thành lập phòng thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ”, tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Ảnh: Phạm Thắng).

Đối với các đơn vị quản lý chuyên ngành, dự thảo đề xuất giữ nguyên 19 Cục quản lý chuyên ngành do đều có đối tượng quản lý tương đối rõ, ổn định, được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành, bảo đảm bao quát các ngành, lĩnh vực lớn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó sẽ tạo thuận lợi cho việc xây dựng thể chế, chính sách và tổ chức thực thi pháp luật.

4 đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp phục vụ quản lý nhà nước cũng được đề nghị giữ nguyên, gồm: Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

“Cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm mạnh các tổ chức cấp phòng và tương đương”, hồ sơ thẩm định nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ theo quy định.