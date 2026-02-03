Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID

Tại bản cập nhật mới nhất, ứng dụng VNeID đã có thêm nhiều tiện ích mới. Đáng chú ý, ứng dụng cũng tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Việc nộp sổ đỏ trực tuyến nằm trong chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Người dân có thể cập nhật VNeID phiên bản 2.2.5 trên kho ứng dụng Google Play hoặc App Store (Ảnh chụp màn hình).

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, phiên bản 2.2.5 của ứng dụng VNeID bổ sung hàng loạt tính năng mới nhằm mở rộng phạm vi sử dụng, phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch, thủ tục hành chính của người dân trong môi trường số. Cụ thể, ứng dụng tích hợp thêm chức năng định danh cho trẻ em, tích hợp sổ đỏ, hiển thị vé metro, cấp hộ chiếu phổ thông và nâng cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu định danh, dân cư cùng hệ thống xác thực điện tử.

Mỗi tài khoản VNeID gắn với mã định danh cá nhân gồm 12 chữ số được cấp riêng cho từng công dân. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, giúp người dân có thể sử dụng thay cho bản giấy như căn cước, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội…