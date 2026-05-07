Xuất khẩu sầu riêng, nông sản chủ lực gặp khó: Bộ NN&MT chỉ đạo khẩn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thu hoạch sầu riêng tại Tây Ninh (Ảnh: Huân Trần).

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương rà soát, làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ ngay các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Đồng thời tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy định an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Lãnh đạo địa phương chỉ đạo cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, không để ùn tắc kéo dài.

“Địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị.

Đối với cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng. Công khai, minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.

Truy xuất nguồn gốc lô sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng tem QR (Ảnh: CTV).

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được giao làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ; xem xét đánh giá hồ sơ, công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ đã nộp báo cáo khắc phục...

Đơn vị này phải tiến hành rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cd cao và hướng dẫn địa phương các biện pháp canh tác (sử dụng phân bón, nước, hóa chất...) đúng quy trình để giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng chỉ đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước (nếu có). Rà soát, hoàn thiện quy định, quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu.

“Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả triển khai. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kịp thời tình hình, khó khăn và đề xuất giải pháp về Bộ để tổng hợp, chỉ đạo”, ông Hưng nêu rõ.