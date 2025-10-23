Các tỉnh ven biển Nghệ An - Khánh Hòa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20km/h.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Nghệ An tới Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Hàng cây dương liễu trồng dọc tuyến đường nội bộ bãi tắm Phú Thuận, thành phố Huế bị sóng đánh trơ gốc, gió mạnh quật ngã sáng 23/10 (Ảnh: Vi Thảo).

Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Như Dân trí thông tin, sáng 23/10 bão Fengshen đã tan trên vùng biển ven bờ khu vực Huế - Đà Nẵng.

Trong đêm qua và sáng nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/10 đến 8h ngày 23/10, cục bộ có nơi trên 80mm như Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149,6mm, Trường Xuân (Quảng Trị) 89,2mm, Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) 108mm…