Các phường, xã ở TPHCM tất bật cho ngày hội bầu cử 15/3

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú An (Ảnh: L.A.).

Ngày 11/3, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú An (thuộc đơn vị bầu cử số 6).

Tại khu vực bỏ phiếu số 26 (khu phố Phú Thuận) đã tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử trước sự chứng kiến và theo dõi của đoàn công tác.

Diễn tập nhiều tình huống phát sinh trong ngày bầu cử

Quy trình được thực hiện đầy đủ các bước, mở đầu là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, đại diện tổ bầu cử phổ biến nội quy, thể lệ bầu cử; đồng thời kiểm tra và niêm yết các thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Tại khu vực tiếp đón, thành viên tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn các cử tri minh họa cách thức tham gia bầu cử.

Điểm bầu cử bố trí 3 phòng gạch phiếu, sau đó cử tri lần lượt bỏ phiếu vào 3 thùng phiếu có màu sắc khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND phường Phú An.

Cử tri minh hoạ việc bỏ phiếu bầu cử tại phường Phú An (Ảnh: L.A.).

Bên cạnh đó, điểm bầu cử còn bố trí một thùng phiếu di động để dự phòng cho các trường hợp cử tri bị bệnh hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Khi đó, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị và theo dõi buổi bầu cử thử nghiệm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường Phú An.

Bên cạnh đó, ông Đặng Minh Thông yêu cầu phường Phú An tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử chính thức. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng góp ý thêm một số nội dung để ngày bầu cử được diễn ra thành công.

Theo ghi nhận của Dân trí, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử của các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM cơ bản hoàn tất.

Các điểm bầu cử đã hoàn thành công tác trang trí, niêm yết thông tin ứng viên; cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động và thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Một số địa phương cũng tổ chức các buổi diễn tập, vận hành thử nghiệm nhằm rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử chính thức vào ngày 15/3.

Chiều 10/3, tại buổi bầu cử thử nghiệm, Uỷ ban bầu cử xã Châu Đức đã đặt ra nhiều tình huống giả định như cử tri làm rách, mất thẻ cử tri; số lượng cử tri tập trung cùng thời điểm quá đông; cử tri là người cao tuổi, ốm đau không thể đi bỏ phiếu; tình huống phát sinh khi kiểm phiếu như nhầm lẫn, thiếu phiếu, xảy ra khiếu nại tại chỗ.

Vận động ngư dân vào bờ bỏ phiếu

Cùng với công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu, một số địa phương ven biển ở TPHCM đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp thời gian di chuyển vào bờ để thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3.

Đồn Biên phòng Long Sơn tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử (Ảnh: xã Long Sơn).

Theo UBND xã Long Sơn, do đặc thù địa bàn xã có số lượng lớn hộ dân sinh sống và canh tác trực tiếp trên các lồng bè tại khu vực sông Rạng và sông Chà Và. Do đó, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Long Sơn dùng ca nô tiếp cận từng hộ dân để tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đồng thời, cán bộ cũng hướng dẫn người dân cách thức ghi phiếu và thời gian đi bỏ phiếu tại trụ sở các thôn, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Bên cạnh việc phát các bài tuyên truyền, tổ công tác cũng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, đồng thời rà soát danh sách cử tri đối với những trường hợp tạm trú, lưu trú dài ngày trên biển để đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử.

Tương tự, đoàn công tác của UBND xã Long Hải đã đến khu vực bờ biển ao Hải Hà gặp gỡ, trao đổi và tuyên truyền cho 40 hộ ngư dân làm nghề lưới trích đang sinh sống và lao động tại đây.

Chính quyền xã cũng vận động các hộ ngư dân, chủ phương tiện và thuyền trưởng chủ động sắp xếp lịch trình khai thác thủy sản hợp lý, đưa phương tiện và thuyền viên về bờ đúng thời gian để tham gia bỏ phiếu.

Theo UBND xã Long Hải, đợt này địa phương có 63 khu vực bầu cử. Song song với công tác chuẩn bị, xã Long Hải cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu, cách ghi biên bản phục vụ bầu cử cho gần 1.000 người là thư ký của 10 ban bầu cử và thành viên của 63 tổ bầu cử trên địa bàn.