Bão Ragasa tăng lên cấp 14, nhận định những khu vực bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 21/9, bão Ragasa đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Như vậy, bão Ragasa đã tăng 6 cấp chỉ trong 2 ngày.

Dự báo sáng 22/9, bão mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17 - cấp siêu bão. Đến sáng 23/9, bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 với cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 24/9 bão giảm xuống cấp 15, giật cấp 17 và hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.

Bão Ragasa khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 25/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết nhiều khả năng Ragasa sẽ là siêu bão đầu tiên ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay.

Theo ông Hưởng, bão Ragasa có đường đi tương đối phức tạp, các dự báo quốc tế còn tương đối khác nhau. Có dự báo cho rằng bão sẽ đi lên khu vực Đài Loan (Trung Quốc), với kịch bản này thì bão ít tác động đến Việt Nam nhất nhưng xác suất của kịch bản này chỉ khoảng 20%.

Vị chuyên gia cho biết xác suất cao nhất là bão sẽ đi vào Biển Đông ngày 23/9. Khi vào Biển Đông, có hai khả năng xảy ra, một là bão đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi đi qua Lôi Châu sau đó tác động đến đất liền nước ta, với kịch bản này thì cường độ bão sẽ suy yếu đáng kể.

Thứ hai là khi vào Biển Đông bão di chuyển theo hướng Tây là chủ đạo thì sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam với cường độ gió mạnh và mưa lớn hơn.

Bên cạnh đó, ông Hưởng cho hay ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh có khả năng tác động làm thay đổi hướng di chuyển của bão. Dự báo khoảng ngày 25-27/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế khả năng có mưa lớn và gió mạnh.

Vị chuyên gia lưu ý khoảng ngày 23/9 bão Ragasa mới vào Biển Đông nên dự báo tác động của bão đến hiện tại còn chưa rõ ràng. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.