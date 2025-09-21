Bão Ragasa đạt cấp siêu bão khi đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Chiều 22/9, bão cách đảo Lu Dông khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16-17 (đạt cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Đến 13h ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Chiều 24/9, bão Ragasa trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.