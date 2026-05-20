Cảnh báo việc đổ xô áp sát cá voi "săn" ảnh

Ngày 20/5, UBND xã Ô Loan (Đắk Lắk) có công văn về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật biển, trong đó có việc bảo vệ đàn cá voi.

Theo UBND xã Ô Loan, thời gian gần đây tại vùng biển ven bờ khu vực Cù Lao Mái Nhà xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp tại khu vực biển này, báo hiệu môi trường sinh thái biển nơi đây đang phục hồi tích cực.

Qua phản ánh, tại vùng biển thuộc địa bàn xã đã xuất hiện tình trạng một số tàu thuyền, ca nô chở du khách, nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh. Một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

Chính quyền địa phương cho rằng việc cho các phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi. Việc làm này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương đối với cá voi và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Nhằm bảo vệ nghiêm ngặt các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, trong đó có cá voi, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động du lịch sinh thái trên địa bàn, UBND xã Ô Loan yêu cầu Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng Đồn Biên phòng An Hải tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và giám sát các phương tiện đường thủy.

Các lực lượng chức năng được giao kịp thời phát hiện, nhắc nhở hoặc xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông đường thủy; phối hợp xử lý các hoạt động tập trung đông người, tổ chức tự phát đưa khách tham quan gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển. Đồng thời, theo dõi, xử lý các trường hợp đưa tin sai lệch, không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội theo quy định.

Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân, ngư dân và chủ phương tiện tuyệt đối không điều khiển tàu thuyền bám đuổi, bao vây hay tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện nhằm tránh làm xáo trộn tập tính sinh hoạt tự nhiên của loài động vật biển quý hiếm này.

Khi phát hiện cá voi, các phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ và không thực hiện các hành vi kích động, chặn đầu hoặc cản hướng di chuyển của cá voi.

UBND xã Ô Loan yêu cầu không xả rác thải, dầu thải, nhựa hay bất kỳ chất thải nào xuống biển gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hệ sinh thái biển. Không lợi dụng hoạt động vận chuyển khách du lịch, tham quan để tổ chức các hoạt động tự phát, tụ tập đông người hoặc khai thác hình ảnh, tiếp cận cá voi trái quy định gây mất an toàn giao thông đường thủy, ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật biển quý hiếm.

Trường hợp phát hiện cá voi mắc lưới, bị thương, dạt bờ, chết hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân được khuyến cáo cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xử lý, cứu hộ. Các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến cá voi và môi trường sống tự nhiên của loài động vật biển quý hiếm sẽ bị xử lý theo quy định.