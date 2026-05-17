Cá voi kích thước lớn săn mồi gần bờ biển Quy Nhơn

Ngày 17/5, anh Hoàng Lợi, người làm du lịch biển tại khu vực Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết khoảng hơn 6h cùng ngày, trong lúc di chuyển trên vùng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, nhóm thợ lặn săn cá bất ngờ phát hiện con cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi.

Cá voi lớn ngoi lên mặt nước săn mồi trên vùng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cắt từ clip Tour Tịnh hải sản).

Trong clip được chia sẻ, con cá voi có kích thước lớn liên tục ngoi lên há rộng miệng đớp mồi giữa làn nước xanh. Phía trên, từng đàn chim biển bay lượn, lao xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động, hút mắt. Hình ảnh cá voi săn mồi gần bờ khiến nhiều người thích thú.

Từ năm 2022 đến nay, cá voi thường xuyên xuất hiện tại nhiều vùng biển ven bờ của tỉnh Gia Lai như Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông); Vũng Bồi (xã An Lương); Đề Gi, Hòn Sẹo, Hòn Cỏ, Hòn Khô Lớn (phường Quy Nhơn Đông); Mũi Gành (phường Hoài Nhơn Đông)…

Theo ngành thủy sản Gia Lai, việc cá voi liên tục xuất hiện là tín hiệu tích cực, cho thấy hệ sinh thái biển địa phương đang từng bước phục hồi, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và phù hợp với tập tính kiếm ăn của loài này.