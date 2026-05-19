Ngày 15/5, trong lúc đưa khách tham quan từ bến An Hải ra đảo Cù Lao Mái Nhà, anh Nguyễn Thành Vương - hướng dẫn viên du lịch chuyên dẫn tour tại khu vực làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk - vô tình bắt gặp khoảnh khắc hiếm gặp khi hai con cá voi xuất hiện gần bờ và săn mồi ngay trên vùng biển trước bến tàu.

Khoảnh khắc ít gặp của cặp cá voi ngoi lên mặt nước săn mồi ở biển Đắk Lắk (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vương cho biết, khoảng 9h sáng, sau khi tàu rời bến An Hải chừng ít phút để đưa đoàn khách ra đảo Cù Lao Mái Nhà tham quan, cả đoàn bất ngờ phát hiện hai con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước.

Phía trên khu vực này là đàn chim biển bay lượn dày đặc để tìm thức ăn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động hiếm thấy.

“Con lớn dài khoảng 14m-15m, con nhỏ dài 7m-8m. Hai con nổi ngay ngoài khu vực bến tàu An Hải, nổi trong vòng gần một phút rồi mới lặn xuống”, anh Vương kể.

Khoảnh khắc cặp cá voi ngoi lên mặt nước để săn mồi (Ảnh cắt từ video).

Là người có gần chục năm gắn bó với nghề đưa khách tham quan biển đảo và làm hướng dẫn viên từ năm 2020 đến nay, anh Vương cho biết đây là hiện tượng hiếm gặp. Theo kinh nghiệm của anh, mỗi năm chỉ có thể bắt gặp cảnh tượng cá voi xuất hiện khoảng 1-2 lần, thường rơi vào thời điểm tháng 5 đến tháng 6. Đây cũng là giai đoạn nguồn thức ăn trên biển dồi dào hơn.

“Khi thấy cá voi xuất hiện, khách trên tàu ai cũng ồ lên thích thú vì quá bất ngờ. Việc vô tình bắt gặp cặp đôi cá voi là chuyện tình cờ và may mắn vì không phải lúc nào cũng gặp được”, anh nói.

Theo anh Vương, trong những trường hợp phát hiện cá voi trên biển, các tài công và hướng dẫn viên đều chủ động giữ khoảng cách an toàn, không cho tàu tiếp cận quá gần nhằm tránh ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của động vật biển cũng như bảo đảm an toàn cho du khách.

Được biết, các tour tham quan đảo Cù Lao Mái Nhà thường kéo dài từ 8h tới 15h hàng ngày với mức giá từ 500.000 đồng đến 550.000 đồng/khách. Tại đây, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như tắm biển, ngắm san hô, chèo SUP. Các đoàn luôn có hướng dẫn viên đi kèm.

Cá voi là loài động vật biển cỡ lớn, được ngư dân Việt Nam xem như thần bảo hộ trên biển. Người dân địa phương còn gọi loài vật này là cá Ông, thể hiện sự tôn kính.

Bởi vậy tại một số địa phương ven biển, khi cá voi chết dạt vào bờ, người dân thường có nghi lễ tổ chức mai táng theo phong tục truyền thống.

Nhiều năm qua, cá voi thường xuyên xuất hiện tại vùng biển miền Trung như Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận hoặc khai thác thủy sản quanh khu vực cá xuất hiện.