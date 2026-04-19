Cá voi xuất hiện trên vùng biển Mũi Né ở Lâm Đồng

Ngày 19/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một con cá voi lớn xuất hiện tại vùng biển gần bờ ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Hình ảnh video thể hiện cảnh cá voi dài khoảng 5m bơi và thỉnh thoảng nổi lên mặt nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đinh Xuân Trường, người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, cá voi nổi lên mặt nước vào khoảng 10h ngày 18/4. Thời điểm này, anh đang dạy một số người thực hành lướt sóng.

Cá voi bơi gần bờ, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước ở Lâm Đồng (Ảnh cắt từ video).

“Con cá voi khá lớn, bơi chậm. Cá khỏe mạnh, trên cơ thể không có vết thương”, anh Trường cho biết.

Sự xuất hiện của cá voi gần bờ khiến nhiều người bất ngờ, bởi loài động vật này thường sống vùng biển ngoài khơi. Tuy nhiên, theo các ngư dân địa phương, đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển, cho thấy hệ sinh thái khu vực vẫn duy trì được sự ổn định, trong lành.

Cá voi được ngư dân gọi là “Cá Ông”, xem như vị thần che chở cho người đi biển. Theo quan niệm dân gian, mỗi khi thuyền của ngư dân gặp sóng gió hay tai nạn trên biển, Cá Ông sẽ xuất hiện nâng đỡ, dìu thuyền đến nơi an toàn.

Đối với trường hợp Cá Ông chết, dạt vào bờ, ngư dân Lâm Đồng tổ chức an táng theo nghi lễ truyền thống.