Ca nô va chạm đò ngang trên sông Tiền, một người mất tích

Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương tìm kiếm người lái đò bị mất tích trong vụ tai nạn giữa ca nô và đò ngang, xảy ra trên sông Tiền thuộc địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Khu vực xảy ra tai nạn làm một người rơi xuống sông mất tích (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 19h15 ngày 11/12, anh N.V.T. (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) lái ca nô chở anh L.M.P. (43 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) chạy từ sông Bảo Định ra sông Tiền.

Khi ca nô đến đoạn sông Tiền, khu vực gần bến phà Tân Long (phường Mỹ Tho) thì va chạm với chiếc đò ngang của ông H.H.V. (60 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Hậu quả chiếc ca nô và đò ngang bị lật và chìm xuống sông. Anh T. và anh P. may mắn bơi vào bờ an toàn, riêng ông V. mất tích.

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Tho đã đến hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, lập biên bản vụ việc, hỗ trợ trục vớt 2 phương tiện bị nạn.