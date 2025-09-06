Kiểm tra ngẫu nhiên việc quản lý 9 khu đất công ở Cà Mau

Ngày 6/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa kết luận việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công và nhà, đất do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau (cũ) và Sở Tài chính tỉnh Cà Mau (cũ) quản lý.

Thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả cho thấy qua kiểm tra 9 khu đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, phát hiện có 6 khu đất sai sót.

Một số sai sót của các khu đất như: Chưa đề xuất cắm mốc giới ngoài thực địa, chưa được quản lý chặt chẽ để mốc giới bị vùi lấp là chưa đúng theo quyết định của UBND tỉnh về việc thu hồi đất; có khu đất bị người dân chiếm và tái chiếm để nuôi trồng thủy sản thời gian dài nhưng trung tâm không có báo cáo hành vi chiếm đất.

Việc tham mưu UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn còn chậm so với Nghị định của Chính phủ đối với một số khu đất. Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trên thuộc về Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ); Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (cũ); nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

Đối với Sở Tài chính, cơ quan thanh tra xác định, trong quá trình khảo sát, kiểm tra trước khi lập phương án sắp xếp chưa khảo sát chính xác dẫn đến trình phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất không phù hợp, khó triển khai thực hiện ở một số khu đất.

Việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, thực hiện, điều chỉnh đề án sắp xếp cơ sở nhà, đất chưa sâu sát, kịp thời dẫn đến cơ sở nhà, đất theo phương án được duyệt bán đấu giá tài sản nhưng thực tế đã được cấp kinh phí nâng cấp, sửa chữa trụ sở để tiếp tục sử dụng trong thời gian dài.

Trách nhiệm này thuộc về nguyên Giám đốc Sở Tài chính giai đoạn 2018-12/2024 và 3 phó giám đốc Sở Tài chính các giai đoạn 2018-8/2020, 11/2020-3/2022, 12/2022-12/2024.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng phát hiện có hạn chế, thiếu sót tại các khu đất, cơ sở nhà, đất giao cho UBND TP Cà Mau, UBND huyện Năm Căn, UBND huyện Trần Văn Thời, UBND huyện U Minh, UBND huyện Phú Tân (cũ) bán đấu giá.

"Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố được giao phụ trách về quản lý tài sản công giai đoạn 2020-2024", cơ quan thanh tra chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra hạn chế, thiếu sót.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra thực tế các cơ sở nhà, đất chưa phát hiện cho thuê, mượn sai quy định. Tuy nhiên, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất công tại đơn vị, tuy không mang tính hệ thống nhưng có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản công nếu không kịp thời chấn chỉnh.