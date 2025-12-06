Buộc lồng gà làm che biển số, tài xế ô tô bị phạt 23 triệu đồng

Ngày 6/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng vừa lập biên bản xử phạt với anh B.T.K. (SN 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng) do có hành vi buộc lồng gà làm che lấp biển kiểm soát ô tô.

Hình ảnh chiếc lồng gà che lấp biển số ô tô của anh K.. (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh K. bị CSGT lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, ngày 5/12, tài xế B.T.K. điều khiển ô tô trên đường, phía sau xe có treo lồng gà che hoàn toàn biển số. Nắm được thông tin vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã gửi giấy mời nam tài xế lên làm việc và lập biên bản xử phạt.

Cục CSGT cho biết hành vi che biển số sẽ gây khó khăn trong công tác giám sát, truy xuất phương tiện vi phạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cảnh sát đề nghị người dân khi tham gia giao thông không tự ý thay đổi, che lấp, làm mờ biển kiểm soát phương tiện.