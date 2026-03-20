Bốc đầu xe máy, thanh niên bị CSGT Đồng Nai tịch thu phương tiện

Ngày 20/3, Phòng CSGT, Công an Đồng Nai thông tin, Trạm CSGT Đồng Phú vừa phối hợp với Công an xã Nha Bích xử lý một trường hợp chạy xe máy bốc đầu trên quốc lộ 14.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/3, tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nha Bích, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh.

N.T.H. điều khiển xe bằng một bánh bị camera an ninh ghi lại (Ảnh: Phạm Diện).

Qua xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định người vi phạm là N.T.H. (SN 2008, ngụ xã Nha Bích, Đồng Nai). Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu phương tiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 11, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.