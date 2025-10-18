Bộ Xây dựng cho phép cảng tại TPHCM đón du thuyền quốc tế đến giữa năm 2026

Bộ Xây dựng vừa phản hồi đề xuất của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về chính sách đón tàu biển du lịch đến các bến cảng tại TPHCM.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải đến ngày 30/6/2026.

Siêu du thuyền cập cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Saigon Newport).

Danh mục các cảng được hưởng cơ chế này gồm Cảng tổng hợp Thị Vải; Cảng khách quốc tế Thị Vải; cảng TCTT; SSIT; TCIT; PTSC Phú Mỹ; Cảng đạm và dịch vụ dầu khí Phú Mỹ; SP-PSA; SITV. Cỡ tàu khách được tiếp nhận phải phù hợp với cỡ tàu quy định trong quyết định công bố cảng.

Theo Bộ Xây dựng, quyết định này nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng cảng biển hiện hữu và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực.

Cục Hàng hải và Đường thủy chịu trách nhiệm thỏa thuận, yêu cầu các doanh nghiệp cảng bố trí đầy đủ trang thiết bị, xây dựng phương án tiếp nhận tàu khách quốc tế đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, các cảng phải sớm hoàn thành thủ tục bổ sung công năng bến cảng được tiếp nhận tàu khách quốc tế để công bố chính thức theo quy định trước ngày 30/6/2026.

Trước đó, một du thuyền quốc tế chở hơn 4.000 hành khách đã có kế hoạch dừng tại cảng Tân Cảng - Cái Mép vào ngày 18/10 đã không thể cập cảng theo kế hoạch. Bến cảng đột ngột thông báo không tiếp nhận tàu do chưa được bổ sung quy hoạch công năng tiếp nhận tàu biển du lịch.

Chuyến tàu này đã phải chuyển hướng sang cảng Chân Mây (Huế), gây thiệt hại cho hành khách, hãng tàu và cả các doanh nghiệp khai thác du lịch tại TPHCM.

Hãng tàu quốc tế cho biết, việc các cảng tại khu vực TPHCM không thể tiếp nhận tàu khách quốc tế cỡ lớn có thể dẫn đến việc các hãng loại TPHCM ra khỏi danh sách điểm đến trên hải trình quốc tế.