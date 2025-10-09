Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã đến thăm, chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI, diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 9/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2028, tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đến thăm, chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI (Ảnh: Minh Hậu).

Thành phần đoàn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Bùi Huy Thành.

Tiếp đoàn có Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, cùng các giám mục trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2028; Hồng y Nguyễn Văn Nhơn và 29 giám mục thuộc 27 giáo phận trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi tặng Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng món quà nhân dịp gặp gỡ (Ảnh: Minh Hậu).

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của các giáo phận, giáo xứ trên cả nước trong thời gian qua cho sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các hoạt động xã hội, hỗ trợ người khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, người Việt Nam, dù theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, đều có chung Tổ quốc Việt Nam, cùng đoàn kết xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XVI (Ảnh: Minh Hậu).

Tại buổi gặp, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến chúc mừng đại hội, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến đoàn.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là chính sách miễn học phí, khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định các giám mục không tham gia kinh tế mà tập trung định hướng tinh thần, phát triển đạo đức, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc, mong muốn góp phần xây dựng đất nước phát triển ổn định, bền vững.