Phó Chủ tịch nước yêu cầu Lâm Đồng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 29/9, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030).

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; đại diện các Bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030) được tổ chức ngày 29/9 (Ảnh: Đạo Hoàng).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước lần này là dịp ôn lại truyền thống yêu nước của địa phương qua các thời kỳ cách mạng; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong 5 năm qua.

Đại hội cũng thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, 5 năm qua (2020-2025), địa phương có 254 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, 163 tập thể được Chính phủ tặng Cờ Thi đua, gần 22.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen.

Các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đạo Hoàng).

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Lâm Đồng được hợp nhất từ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, có diện tích trên 24.000km2, lớn nhất cả nước, dân số gần 3,9 triệu người. Lâm Đồng hội tụ tiềm năng, thuận lợi về tài nguyên, truyền thống văn hóa và nguồn lực con người để phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, bên cạnh thuận lợi, Lâm Đồng cũng gặp khó khăn, thách thức vì địa bàn rộng, địa hình đa dạng, hạ tầng giao thông còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu…

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại đại hội (Ảnh: Đạo Hoàng).

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Lâm Đồng phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để tạo ra kỳ tích trong giai đoạn mới, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật; kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng gương người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ trong xã hội.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Việc phát động, triển khai phong trào thi đua cần quan tâm đến tính đa dạng, phong phú về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa bàn; chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số. Có như vậy, phong trào thi đua mới thực sự thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực sự có hiệu quả”.