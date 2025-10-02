Lâm Đồng tập trung phát triển cao tốc, sân bay trong nhiệm kỳ mới

Ngày 2/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, dấu mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện 2 nội dung: Tổng kết nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và công tác nhân sự.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cung cấp thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Nhiệm kỳ 2025-2030, Lâm Đồng xác định 25 chỉ tiêu phát triển ở 4 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. Trong đó, địa phương này phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân khoảng 10-10,5%. Trong đó, nông, lâm và thủy sản tăng 5-5,5%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 14,5-15,5%/năm; dịch vụ tăng 11-11,5%/năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lâm Đồng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển và 15 nhóm công trình trọng điểm.

Theo đó, Lâm Đồng tập trung phát triển các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và đối tác công tư gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương); cao tốc Nha Trang - Liên Khương; cao tốc Gia Nghĩa - Phan Thiết; cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Tây Gia Nghĩa - Chơn Thành; cải tạo các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện các dự án: Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh; các công trình thủy lợi, đường ven biển; nhà máy điện Sơn Mỹ I, II; kho cảng Sơn Mỹ.

Thu hút đầu tư vào tổ hợp nhà máy bauxite, chế biến alumin, nhôm; các dự án năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi; khu kinh tế ven biển phía nam Lâm Đồng, khu công nghệ cao; trung tâm logistics, cảng biển, cảng cạn; nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Liên Khương, cảng hàng không Phan Thiết; các khu đô thị thương mại quy mô lớn.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ở Lâm Đồng được khởi công cuối tháng 6 vừa qua (Ảnh: Minh Hậu).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.396 đảng viên của Đảng bộ (trong đó 92 đại biểu đương nhiên, 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy).