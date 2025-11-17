Bộ trưởng Công an: “Tất cả dữ liệu sẽ được bảo vệ, ai vi phạm đều bị xử lý”

Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, nhấn mạnh khi giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, chiều 17/11.

Góp ý vào nội dung của dự thảo luật, một số đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Hồng Phong).

Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi lần này quy định “ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách”.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị đánh giá tác động của quy định này qua khảo sát và lấy ý kiến, bởi ông lo ngại nội dung như dự thảo luật đề xuất có thể ảnh hưởng đến quyền nhân thân.

Cùng quan điểm, đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn) dẫn lại thông lệ tại nhiều quốc gia trên thế giới khi xếp hình ảnh hành khách vào nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Bà Thái cho rằng các nước quy định rất chặt chẽ về phạm vi, mục đích sử dụng, giới hạn thời gian lưu trữ, đồng thời yêu cầu mọi truy cập đều phải được ghi nhật ký để đảm bảo kiểm sát.

Đại biểu Quốc hội Chu Thị Hồng Thái (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo luật đã có các quy định về hệ thống thu thập, lưu trữ, chuyển dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện; quy định về mục đích sử dụng dữ liệu cũng như việc xây dựng, quản lý, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Dù vậy, nữ đại biểu tỉnh Lạng Sơn e ngại vẫn còn khoảng trống liên quan đến nguyên tắc sử dụng hình ảnh tại khoang chở khách - một dạng dữ liệu nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của hành khách.

Theo bà, dự thảo chưa quy định rõ chủ thể được quyền truy cập dữ liệu, điều kiện truy cập, cơ chế kiểm soát truy cập, cũng như yêu cầu cấm sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

“Khoảng trống này có thể dẫn tới lạm dụng, sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu hình ảnh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”, bà Thái nêu quan điểm, đồng thời đề nghị bổ sung quy định thu thập, ghi, lưu trữ, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu.

Chia sẻ với sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định các quy định liên quan đến việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải hành khách nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách trên phương tiện.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Hồng Phong).

“Tất cả dữ liệu liên quan sẽ được bảo vệ theo quy định của luật, ai vi phạm đều bị xử lý”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh. Theo ông, dự thảo quy định việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh tại khoang hành khách tức là khoang công cộng, không phải khoang riêng tư.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết thêm ở các nước trên thế giới, với loại xe này đều lắp camera giám sát để phòng ngừa tất cả hoạt động vi phạm pháp luật.

“Nếu thống nhất thông qua, chúng tôi sẽ có quy định cụ thể từng loại phương tiện”, Bộ trưởng nói và cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng của việc này.