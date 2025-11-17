Bộ trưởng nói về đề xuất “người nghèo mắc ung thư được hưởng BHYT 100%”

Nội dung này được đề cập trong phiên thảo luận tổ sáng 17/11 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quy định về việc ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) đánh giá đây là chính sách rất nhân dân, phù hợp với định hướng chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ sớm, từ cơ sở và giảm chi phí điều trị bệnh.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, theo đại biểu, nhiều người dân rất quan tâm và đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng BHYT 100% ngay trong dự thảo nghị quyết này, như với người dân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bị ung thư. Đại biểu tỉnh Cà Mau cho rằng nên đưa bổ sung những người này vào diện được hưởng 100% BHYT để họ có điều kiện trị bệnh.

"Đây là chính sách này rất lớn, có thể giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh cũng như gia đình, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần ổn định xã hội và phù hợp với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Linh nêu quan điểm, đồng thời kiến nghị Bộ trưởng Y tế tham mưu thêm để kịp thời hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, nhất là người bị mắc bệnh ung thư.

Chia sẻ với mục tiêu tiến tới nâng cao tỷ lệ hưởng BHYT cho đối tượng đặc thù, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo nghị quyết này đã giao cho Chính phủ quy định đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể để đảm bảo hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, với đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, Tư lệnh ngành Y khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và nghiên cứu hoàn thiện khi trình Chính phủ theo lộ trình và bước đi phù hợp.

“Mục tiêu là vừa đảm bảo chăm sóc nhân dân tốt hơn nhưng cũng đảm bảo được nguồn lực của quỹ bảo hiểm y tế phù hợp, hài hòa được mục đích”, bà Lan nói.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Ảnh: Hồng Phong).

Trong khi đó, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Ninh) thì đề nghị làm rõ trường hợp một người có được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi hay không khi vừa làm chuyên môn, nhưng vừa ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Liên quan định hướng trụ sở dôi dư sau sáp nhập ở các địa phương sẽ được ưu tiên cho y tế, giáo dục, ông Lâm cho rằng cần có quy định phù hợp và chính sách đồng bộ. “Điều này tránh tình trạng yêu cầu bố trí cho cả y tế, hoặc cho cả giáo dục, ưu tiên lĩnh vực nào hơn sẽ khó khăn trong thực hiện”, ông nói.

Chia sẻ với các ý kiến này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết với cán bộ, nhân viên y tế cùng lúc được hưởng nhiều chế độ chính sách thì sẽ được chọn chế độ chính sách cao nhất.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong phiên thảo luận tổ sáng 17/11 (Ảnh: Minh Châu).

Ví dụ, quy định hiện nay đối với cán bộ, nhân viên y tế ở vùng khó khăn được hưởng mức ưu đãi 70%. Song nếu nghị quyết này được ban hành, các đối tượng này sẽ được hưởng mức cao hơn là 100%, đảm bảo nguyên tắc được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất.

Về việc ưu tiên trụ sở dôi dư cho cơ sở y tế và giáo dục, bà Lan giải thích việc này sẽ do chính quyền địa phương quyết định trên cơ sở đánh giá mức độ nhu cầu, tạo thuận lợi cho cả giáo dục và y tế.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, không lo y tế với giáo dục tranh nhau gì. Đây là thẩm quyền quyết định của địa phương nên cho y tế cũng tốt, cho giáo dục cũng tốt, đều là phục vụ nhân dân cả", Bộ trưởng Y tế chia sẻ.