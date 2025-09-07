Xuất hiện vết nứt lớn trên núi, đe dọa sạt lở xuống quốc lộ 7

Trong hai ngày qua, người dân bản Lở đã báo cáo chính quyền địa phương về một vết nứt bất thường xuất hiện trên sườn núi, đối diện cầu treo Khe Ngậu, cách quốc lộ 7 khoảng 50m.

Qua kiểm tra ban đầu của người dân, vết nứt có cung trượt dài khoảng 50m, nhiều điểm lún sâu 1-2m và rộng 20-70cm, cho thấy dấu hiệu có thể tiếp tục lan rộng.

Vết nứt trên núi ở bản Lở, xã Tương Dương, Nghệ An (Ảnh: H. Tài).

Chiều 7/9, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch UBND xã Tương Dương, xác nhận với phóng viên Dân trí, lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình.

“Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã cho kiểm tra, căng dây cảnh báo nguy hiểm và báo cáo sự việc lên tỉnh cũng như đơn vị quản lý đường bộ. Hộ dân kinh doanh buôn bán phía dưới chân núi đã được sơ tán để đảm bảo an toàn”, ông Tài chia sẻ.

Quốc lộ 7 là tuyến đường huyết mạch nối vùng tây Nghệ An với địa phương miền xuôi, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Ông Tài nhấn mạnh: “Nếu khối núi này sạt xuống, không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân mà còn có thể khiến giao thông tê liệt”.

Vết nứt sâu khoảng 1-2m (Ảnh: Văn Hiệp).

Chính quyền xã đang túc trực theo dõi và kiến nghị cấp trên sớm khảo sát địa chất để có giải pháp lâu dài, tránh nguy cơ sạt lở.

“Đây không chỉ là an toàn cho bà con trong vùng mà còn là sự an toàn cho hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 7 mỗi ngày”, ông Tài nói thêm.

Chiều cùng ngày, một cán bộ Công ty cổ phần 495 (đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng quản lý), cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và cử cán bộ kiểm tra.

Quốc lộ 7 đoạn qua bản Lở, xã Tương Dương (Ảnh: H. Tài).

“Trên tuyến quốc lộ 7 còn nhiều điểm có hiện tượng tương tự. Đơn vị đã báo cáo Sở Xây dựng và đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý. Sở đã nắm được tình hình, thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thực tế hiện trường và đưa ra giải pháp phù hợp”, vị cán bộ này thông tin.

Trước mắt, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương để cắm biển cảnh báo, phân luồng tạm thời nếu cần thiết và xem xét phương án xử lý khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.