Bộ đội thần tốc giúp người dân vùng lũ xây nhà mới kịp đón Tết

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở bị sập đổ do mưa lũ. Cùng hỗ trợ xây nhà cho người dân tỉnh Gia Lai còn có Sư đoàn 31 và Quân đoàn 34.

Chiến dịch bắt đầu từ 1/12, phấn đấu bàn giao nhà trước 31/1/2026 để nhân dân kịp đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Lực lượng quân đội được huy động để hỗ trợ xây dựng lại nhà mới giúp người dân vùng lũ tỉnh Gia Lai bị sập do bão lũ (Ảnh: Văn Định).

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đảm nhận hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do các đợt bão lũ vừa qua tại tỉnh này.

Để hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập 24 đội thợ xây. Các đội phối hợp cùng với chính quyền địa phương, gia đình có nhà bị sập khảo sát vị trí, hiệp đồng thống nhất thời gian, thiết kế, bàn giao cho các đội thợ thực hiện.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân; cũng là nhiệm vụ thiêng liêng mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, chia sẻ với người dân xã Ngô Mây về phương án hỗ trợ xây dựng nhà (Ảnh: Văn Định).

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tổ chức lực lượng hỗ trợ xây dựng lại nhà ở giúp người dân bị sập đổ sau mưa lũ.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình để xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Chỉ huy trưởng yêu cầu các đội xây dựng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “thần tốc”, vượt qua khó khăn về địa hình và thời tiết. Thực hiện đúng phương châm “vượt nắng thắng mưa”, tận dụng tối đa vật chất, phương tiện hiện có, không gây phiền hà cho người dân.

Trong quá trình thi công, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo; đảm bảo các hạng mục nhà ở chắc chắn, bền đẹp và hoàn thành đúng tiến độ.