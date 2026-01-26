Bí thư tỉnh Lâm Đồng chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn Mỹ

Ngày 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết, tặng quà đến người dân xã Sơn Mỹ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã trao 50 phần quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Mỹ, mỗi suất gồm túi quà trị giá 200.000 đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Theo UBND xã Sơn Mỹ, năm 2025, địa phương đạt 11/12 chỉ tiêu tỉnh Lâm Đồng giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách của địa phương đạt 32 tỷ đồng, bằng 129% dự toán; công tác giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà đến người dân xã Sơn Mỹ (Ảnh: Trần Nguyên).

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, địa phương chú trọng công tác an sinh, chăm lo đời sống người dân. Trước Tết Bính Ngọ 2026, địa phương tổ chức thăm, tặng quà đến người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những nỗ lực của xã Sơn Mỹ trong năm 2025, các kết quả mà xã đạt được đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi lời chúc Tết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sơn Mỹ, mong muốn xã tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, nắm bắt tiến độ triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng.

Được biết, dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 bao gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 375ha, đến nay đã thực hiện đền bù được 87ha. 69 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 45,32ha trên tổng số 60ha; đồng thời các cơ quan chức năng đang rà soát đất của 7 tổ chức với diện tích khoảng 228ha.

Giai đoạn 2 của dự án có quy mô 337ha và hiện nay, cơ quan chức năng đã kiểm kê diện tích bồi thường đối với 67 hộ dân, tương đương diện tích khoảng 77ha.