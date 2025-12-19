Bộ Công an đang làm rõ quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk, phóng viên đặt câu hỏi về quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ trong trận lũ lịch sử tại tỉnh này và việc thông tin tình hình xả lũ đến người dân.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc điều hành xả lũ phải tuân theo các quy định rất chặt chẽ. Riêng việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ phía Bộ Công an đang làm rõ, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp đến báo chí.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì họp báo định kỳ tại tỉnh này (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đối với việc thông tin về lưu lượng xả lũ của thủy điện đến người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh này đã cập nhật liên tục khoảng 30 phút một lần, về mức xả lũ, dự báo mưa lũ để chính quyền các cấp thông tin cho người dân.

Cũng theo ông Thái, lượng mưa vừa qua lên tới khoảng 1.800mm gần bằng lượng mưa cả năm của tỉnh Đắk Lắk cũ. Mưa lũ lớn khiến có thời điểm thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

"Lượng mưa quá lớn, gây cô lập nhiều khu vực, nước chảy xiết, ca nô, tàu thuyền, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận để ứng cứu. Đợt mưa lũ vừa qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cần khắc phục", ông Thái cho hay.

Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho nhân dân nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Công an đang điều tra quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Trương Công Thái cho biết, toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, trong đó có 101 người chết do nguyên nhân trực tiếp từ mưa lũ và 12 người chết do các nguyên nhân khác.

Về thiệt hại tài sản, trận lũ lịch sử đã gây ra tổn thất nặng nề với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ.

Trung ương hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 1.000 tỷ đồng, cấp gần 6.000 tấn gạo để ổn định cuộc sống của người dân. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk còn được các địa phương, các đơn vị, cá nhân hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử.